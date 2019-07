Marinho brinca e apelida golaço em triunfo do Santos de 'mini míssil aleatório'

Sempre irreverente, Marinho teve motivos de sobra para comemorar a vitória do Santos sobre o Botafogo por 1 a 0, neste domingo, no Engenhão. Além de deixar o time alvinegro igualado ao rival Palmeiras na liderança do Campeonato Brasileiro, o atacante marcou pela primeira vez desde que chegou à equipe.

Ele acertou um chute potente no ângulo esquerdo de Gatito Fernandez que ele mesmo apelidou de "mini míssil aleatório". "Esse aí foi o mini míssil aleatório. Esse é diferente, né?", disse o atacante rindo após a partida, em entrevista ao SporTV.

Marinho também afirmou que se sente aliviado por marcar pela primeira vez pelo Santos. O atacante ainda busca um espaço no time titular e entrou no segundo tempo no lugar de Uribe. Ele tem recebido oportunidades do técnico Jorge Sampaoli com frequência.

"A equipe está de parabéns. Fico feliz pelo gol. Eu estava um pouco ansioso, mas eu sabia que na hora certa esse gol ia sair", comemorou.

A quinta vitória seguida do Santos levou o time aos 26 pontos, mesma pontuação do Palmeiras. No entanto, o time alviverde permanece na ponta da tabela por ter melhor saldo de gols: 14 a 7. O Santos volta a campo no próximo domingo, quando recebe o Avaí, na Vila Belmiro, em duelo da 12ª rodada do Brasileirão.