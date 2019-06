Marinho comemora estreia no Santos com 'pé direito' diante de ex-clube

O atacante Marinho atuou por pouco mais de 12 minutos em sua estreia com a camisa do Santos e pôde encerrar o jejum de três jogos sem vitórias e sem gols da equipe. Ele entrou justamente no lugar autor do gol que deu a vitória à equipe da Baixada Santista por 1 a 0 no Castelão, Eduardo Sasha, e exaltou o resultado deste domingo.

"A equipe se comportou muito bem. É muito difícil jogar aqui, contra o Ceará, com o apoio de seu torcedor. Isso mostra que a força do Santos é muito grande. Foi um belo jogo de toda a equipe", comentou o camisa 31, na saída do gramado, em entrevista ao canal Première FC, lembrando que já atuou pelo alvinegro cearense.

O jogador de 29 anos, apresentado no CT Rei Pelé na última segunda-feira, se transferiu para o time da Vila Belmiro com contrato até 2022, em negociação que envolveu a troca do zagueiro David Braz, que foi para o Grêmio, seu ex-clube.

"Que bom estrear com o pé direito", disse o atacante, que comentou ainda um lance que por pouco não resultou em novo gol para os paulistas: "Eu quase surpreendi ali o goleiro", descreveu Marinho, sobre a oportunidade que teve, em chute da entrada da área que foi espalmado por Diogo Silva.