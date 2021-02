Marinho contrai covid-19 e volta ao Santos dias antes de jogo da Libertadores

O atacante Marinho contraiu o coronavírus. O atacante do Santos foi diagnosticado com a doença em exame realizado na última terça-feira e será desfalque diante do Bahia, quinta, na Fonte Nova, pela rodada final do Campeonato Brasileiro. Além disso, começou a cumprir as medidas de isolamento social, sob acompanhamento dos médicos do clube, e só poderá voltar a treinar às vésperas da estreia da equipe na Copa Libertadores de 2021.

"O Santos FC informa que o atleta Marinho testou positivo para o covid-19 no exame realizado na terça-feira (23), no CT Rei Pelé. O jogador já está cumprindo quarentena, isolado em sua casa, com toda a retaguarda médica garantida pelo clube e seguindo todos os protocolos estabelecidos, com retorno aos treinos previsto para o dia 5", anunciou o clube, nesta quarta-feira, em nota oficial.

Marinho havia ficado fora do treino do Santos na terça-feira após reclamar de um mal-estar. O atacante, então, foi submetido ao exame do coronavírus, uma exigência para disputar os jogos. E o diagnóstico acabou sendo positivo, o que o deixará fora das atividades do clube pelos próximos dez dias.

O Santos teve um surto de coronavírus no seu elenco em novembro de 2020, com Marinho sendo um dos poucos jogadores a não ter contraído a doença. Ele também seria um dos poucos titulares à disposição de Marcelo Fernandes para o confronto com o Bahia. O auxiliar vai dirigir o time após a saída do técnico Cuca, pois o recém-contratado Ariel Holan ainda não iniciou o seu trabalho.

Como o Santos já está classificado à Libertadores, o clube optou por dar folga a seis titulares até a próxima terça-feira: Luan Peres, Pará, Felipe Jonatan, Alison, Lucas Braga e Soteldo. Além disso, Madson, que fraturou duas costelas, também será desfalque na despedida do Santos no Brasileirão.

Como só poderá voltar a treinar no dia 5, Marinho também será desfalque no Santos nas duas primeiras rodadas do Campeonato Paulista: no próximo domingo, diante do Santo André, no Canindé, e contra a Ferroviária, na quarta-feira seguinte, na Vila Belmiro. Ele voltará à rotina no clube um dia antes do clássico com o São Paulo, em 6 de março, no Morumbi. No dia 9, provavelmente com Marinho em campo, o Santos receberá o Deportivo Lara para o jogo de ida da segunda fase preliminar da Libertadores.