Marinho culpa time do Santos pela derrota para o Barcelona de Guayaquil

O atacante Marinho encontrou um culpado pela derrota do Santos, por 2 a 0, para o Barcelona de Guayaquil, nesta terça-feira, na Vila Belmiro, pela primeira rodada do Grupo C da Copa Libertadores: o próprio time do Santos.

"Fomos muito abaixo dentro do que o professor (Ariel Holan, o técnico) pediu, não fizemos o que ele pediu. Normalmente a culpa vai para o técnico, mas nós deixamos sair da nossa mão o que ele pediu, não trabalhamos isso", disse o jogador santista, que não repetiu as boas atuações da temporada passada quando ajudou o time conquista do vice-campeonato.

O experiente atleta aproveitou para já iniciar uma cobrança em cima do grupo, que semana que vem vai ter o Boca Juniors, em Buenos Aires, pela segunda rodada. "Agora não dá para lamentar muito, vamos ter um jogo fora de casa contra o Boca Juniors. Precisamos somar (pontos), não fizemos o dever de casa e agora temos que trabalhar, corrigir os erros e fazer o que professor pedir."

Um dos líderes do grupo santista, Marinho sabe que a equipe terá de mostrar superação nos próximos dias, pois a sequência de desafios será intensa. "A gente não tem muito tempo para trabalhar, é jogo atrás de jogo. O professor não tem muito tempo para botar o time para treinar. Temos que jogar, e é isso. Estamos vestindo a camisa do Santos, temos que dar um pouco mais. Dentro de casa não pode deixar passar."