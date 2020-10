Marinho é eleito o melhor jogador de setembro do Campeonato Brasileiro

Com quatro gols, duas assistências e belas atuações nos seis jogos disputados pelo Santos no Campeonato Brasileiro, Marinho foi eleito o jogador do mês de setembro pela CBF. Responsável por levar a equipe de Vila Belmiro ao sétimo lugar na competição nacional, o atacante superou Keno, do Atlético-MG.

"O trabalho é coletivo, pois sem meus companheiros eu não estaria aqui levantando esse troféu de Jogador do Mês. Agradeço todo staff, comissão técnica e jogadores nessa caminhada para galgar coisas maiores. Que eu possa estar sempre aparecendo aqui para receber esse prêmio a cada mês", disse Marinho, que no mês passado perdeu a disputa para Thiago Galhardo, do Internacional.

"O Galhardo ganhou o primeiro e é um cara que eu tenho uma amizade muito grande, assim como o Keno. Acredito que esses jogadores vão dar continuidade dessa disputa acirrada até o fim do campeonato. Desejo sorte para eles e estaremos aí nessa luta pelos próximos", completou o jogador.

A votação foi bastante equilibrada. Citado por 17 jornalistas, narradores e comentaristas em primeiro lugar, Marinho apareceu ainda 8 vezes em segundo lugar e 3 em terceiro, somando 112 pontos.

Em seguida, Keno, do Atlético-MG, só ficou três pontos atrás, com 16 indicações em primeiro, 8 em segundo e 5 em terceiro. Thiago Galhardo, do Internacional, vencedor no mês passado, foi o terceiro, seguido por Everton Ribeiro, do Flamengo.