Marinho e Kaio Jorge podem desfalcar o Santos diante do Guarani

O técnico Jesualdo Ferreira pode ter dois desfalques para o segundo jogo do Santos pelo Campeonato Paulista, contra o Guarani, segunda-feira, em Campinas. Os atacantes Marinho e Kaio Jorge sofreram entorse no tornozelo esquerdo no empate com o Red Bull Bragantino, na quinta, e serão reavaliados pelo departamento médico nesta sexta.

Após sofrer inúmeras faltas, em um revezamento dos defensores rivais, Marinho foi substituído pelo paraguaio Derlis González, aos 29 minutos, reclamando de muitas dores e já iniciou o tratamento nos vestiários da Vila Belmiro. Já Kaio Jorge saiu no intervalo para a entrada de Raniel.

"O Kaio Jorge jogou mais pelo corredor, na justificativa de aparecer como segundo ponta. Marinho mais aberto. São dois jogadores mais abertos, suportados por um trio. É um triângulo que vamos criar vários, não há alternativa no futebol, isso é o mais importante", analisou Jesualdo, sobre o desempenho contra o Bragantino. "A tentativa de colocar um central não resultou, aí voltamos ao 4-3-3, que garantiu mais consistência."

Se ficar sem os dois jogadores, o português vai acumular o terceiro desfalque para o ataque. O venezuelano Soteldo está atuando pela seleção sub-23 da Venezuela no pré-olímpico da Colômbia e só volta ao Santos em fevereiro. Os zagueiros Lucas Veríssimo e Felipe Aguilar, ambos lesionados, também estão fora do jogo.