Marinho é regularizado e deve ser opção no banco do Grêmio contra o Atlético-MG

Único jogador contratado pelo Grêmio durante a pausa do Campeonato Brasileiro em função da Copa do Mundo, Marinho estará à disposição de Renato Gaúcho para o primeiro jogo do time na retomada da competição. Nesta terça-feira, o atacante teve o seu contrato regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, o que permite a sua utilização no duelo com o Atlético Mineiro, quarta, em Porto Alegre, pela 13ª rodada.

Marinho estava no Changchun Yatai, da China, e teve a sua contratação oficializada no fim de junho pelo Grêmio. O atacante assinou acordo com o clube gaúcho até dezembro de 2021. Agora, com detalhes burocráticos resolvidos, o seu contrato pôde ser regularizado e divulgado no BID da CBF.

Ainda que não estivesse com o contrato registrado, Marinho já fez a sua estreia pelo Grêmio. Foi em 8 de julho, quando participou de amistoso contra o Corinthians, no Itaquerão, em que o time gaúcho perdeu por 2 a 1. O atacante entrou em campo no intervalo, tendo atuado por 45 minutos.

Nos últimos dias, em função de problemas físicos de Everton e Ramiro, Marinho chegou a ser testado em alguns treinamentos na formação titular do Grêmio. Mas ambos devem ter condição de enfrentar o Atlético-MG, o que deverá levar Renato a deixá-lo como opção entre os suplentes nesta quarta.

O Grêmio não poderá contar com Maicon, com lesão na panturrilha direita, no confronto desta quarta. Já Kannemann, que perdeu o treino de segunda-feira por estar gripado, é dúvida. A sua condição deverá ficar mais clara na tarde desta terça, quando o time fará o último treino antes do duelo com o Atlético-MG.

Com essa duvida, o Grêmio deverá entrar em campo com a seguinte formação: Marcelo Grohe; Léo Moura, Pedro Geromel, Bressan (Kannemann) e Cortez; Jailson, Cícero, Ramiro, Luan e Everton; André.