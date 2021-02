Marinho e Soteldo podem desfalcar o Santos também contra o Atlético-GO

O técnico Cuca só deverá saber se poderá contar ou não com os atacantes Marinho e Soteldo para o jogo de sábado, diante do Atlético-GO, neste sábado, às 21 horas, em Goiânia. Os dois jogadores, ausentes no empate de quarta-feira, por 3 a 3, em Porto Alegre, voltaram a não participar do treino desta quinta-feira, no CT Rei Pelé.

Os dois se machucaram no sábado, durante a final da Copa Libertadores, contra o Palmeiras, no Maracanã, quando o time de Vila Belmiro acabou derrotado por 1 a 0. Marinho sofre com um edema no joelho esquerdo, enquanto Soteldo tem dores no músculo adutor da coxa direita.

Além destas dúvidas, Cuca já sabe que terá dois desfalques certos. Diante do Grêmio, o lateral-direito Madson recebeu o terceiro cartão amarelo e o volante Sandry foi expulso.

O Santos briga para obter uma vaga na próxima Libertadores. O time é apenas o décimo colocado, com 46 pontos e vai enfrentar o Atlético-GO que, com 45 pontos, tem as mesmas ambições no Brasileirão.

Um provável escalação de Cuca: John, Pará, Laércio, Luan Peres e Felipe Jonatan; Vinicius Balieiro, Alison e Jean Mota; Lucas Braga (Marinho), Kaio Jorge e Arthur Gomes (Soteldo).