Marinho festeja a vitória do Santos apesar dos 15 jogos sem marcar gol

O jejum de gols aumentou para 15 jogos, mas a marca negativa não tirou o entusiasmo de Marinho para festejar a vitória do Santos sobre o Fluminense, por 2 a 0, que tirou a equipe de Vila Belmiro da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

"Às vezes a gente tenta assimilar. Sou um cara que me cobro muito. Não venho bem. Estou há vários jogos sem marcar. Posso ficar até o fim do ano, desde que a equipe vença", disse o atacante, ainda no gramado.

A presença de oito mil torcedores na Vila Belmiro, que ajudou a empurrar o time santista durante os 90 minutos impressionaram o atleta. "Nosso torcedor veio e nos apoiou até o fim. Temos que agradecer."

Marinho aproveitou para fazer uma análise do momento pelo qual passa a equipe do técnico Fábio Carille. "O time de 2020 não existe mais. Muita gente falou que o futebol do Marinho acabou, mas foi junto com o time de 2020. Venho trabalhando, me dedicando. Às vezes na técnica não vai, mas vai na raça, na vontade."

Na 16ª colocação no Brasileirão, o Santos volta a se apresentar no sábado, às 17 horas, em Curitiba, na Arena da Baixada, diante do Atlhetico-PR, pela 29ª rodada.