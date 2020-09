Marinho festeja no Equador mais um gol: 'Como oportunista, estava no lugar certo'

O atacante Marinho transborda alegria com a boa fase que atravessa na equipe do Santos. Autor do primeiro gol na vitória, por 2 a 1, sobre o Delfín, em Manta, no Equador, pela Copa Libertadores da América, o jogador foi mais uma vez o melhor em campo e fez questão de elogiar o trabalho de toda a equipe.

"É uma família incrível, um grupo fantástico. Glória a Deus pela grande partida. Feliz por tudo", disse Marinho, ainda no gramado do Estádio Jocay, em entrevista para a Conmebol, após a terceira vitória santista em quatro jogos disputados no Grupo G da Copa Libertadores. Ele foi eleito o melhor jogador da partida.

Leia Também Santos obtém terceira vitória na Libertadores e se aproxima das oitavas de final

Marinho destacou o trabalho do venezuelano Soteldo no gol de abertura do placar, aos 17 minutos do primeiro tempo. "Grande jogada do Soteldo. Eu, como oportunista, estava no lugar certo e pude fazer o gol", disse o camisa 11, que quase fez um golaço no segundo tempo.

O atacante tentou manter a serenidade, mesmo com a grande possibilidade de o time já garantir diante do Olimpia, semana que vem, em Assunção, a vaga nas oitavas de final da principal competição sul-americana. "Agora teremos mais um jogo difícil. Temos que desfrutar esta vitória de hoje e pensar jogo a jogo", completou Marinho.