Marinho mostra recuperação e inicia transição para retornar ao Santos

O pior já passou, mas o Santos ainda busca se garantir matematicamente na Série A do Campeonato Brasileiro. Para tanto, conta com o atacante Marinho, que voltou a mostrar sinais de recuperação nesta segunda-feira. O jogador participou da atividade do dia em campo e iniciou a chamada transição física, do departamento médico para a preparação física.

Marinho fez atividade leve no gramado, mas chegou a treinar com bola. O Santos não deu detalhes sobre a participação do atacante no treino desta segunda-feira. Mas apenas os reservas foram a campo no CT Rei Pelé, ao lado daqueles que não jogaram os 90 minutos no clássico com o Corinthians. Os titulares fizeram apenas trabalhos regenerativos.

O artilheiro do Santos na temporada, com nove gols, deve ganhar mais tempo no gramado nesta terça, quando o técnico Fábio Carille vai começar a esboçar a equipe para o confronto com o Fortaleza, na quinta, na Vila Belmiro. O treinador já indicou que conta com o retorno do jogador, mas ainda sem saber em qual jogo poderá fazer a sua volta.

Marinho foi desfalque na derrota para o Corinthians, na Neo Química Arena, por causa de um incômodo na parte posterior da coxa esquerda. Ele se machucou na partida da quarta-feira passada, contra a Chapecoense, na Vila Belmiro. Um exame feito na quinta-feira não apontou lesão, mas o jogador sentia dores às vésperas do clássico.

Sem Marinho, Carille escalou o ataque santista no clássico com Marcos Guilherme e Diego Tardelli. A produção ofensiva do time não foi boa e apenas uma oportunidade de gol foi construída nos 90 minutos da partida, na qual o Santos perdeu por 2 a 0.

Se o atacante retornar, o treinador espera melhorar a produtividade do setor, muito criticado pela torcida ao longo de toda a temporada 2021. Essa volta poderá ser decisiva para o time, que poderá assegurar sua permanência na primeira divisão se vencer o Fortaleza, na quinta.

O Santos ocupa a 12ª colocação na classificação, com 42 pontos. Após oscilações e até passagens breves pela zona de rebaixamento, a equipe da Vila espera terminar a temporada de forma mais tranquila.