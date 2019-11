Marinho ressalta entrosamento com Soteldo após grande atuação do ataque santista

Infernais na vitória por 3 a 0 sobre o Goiás, neste sábado em Goiânia, pela 32.ª rodada do Campeonato Brasileiro, Marinho e Soteldo deram mostras de que o entrosamento da dupla do Santos está cada vez mais acertado. Para o camisa 11, um já sabe exatamente onde o outro está no campo de ataque.

"Sempre funcionamos bem atuando juntos, eu, (Eduardo) Sasha e Soteldo. Mas Soteldo e eu estamos muito bem entrosados. E é aquela coisa, se o coletivo está bem, o individual aparece", afirmou Marinho, na zona mista do Serra Dourada.

Ele fez um dos gols do duelo recebendo passe açucarado do venezuelano no segundo tempo, deu uma assistência ao companheiro de ataque para que marcasse o terceiro em seguida e já havia participado da jogada que originou o primeiro gol de Soteldo. "Muito contente pelo trabalho que o time tem feito. Foi uma boa partida individualmente também. Temos que continuar assim", declarou o contido venezuelano, ainda na saída do gramado, ao canal Sportv.

O placar elástico que levou o time paulista aos 64 pontos, consolidando ainda mais o terceiro lugar na tabela e praticamente garantindo a vaga da equipe na Copa Libertadores de 2020, para o volante Alison, não aconteceu devido a uma grande fragilidade do adversário.

"A vitória acabou sendo tranquila porque desde o inicio do jogo tivemos a atitude de quem queria vencer. Então, no segundo tempo, conseguimos ampliar com o segundo e o terceiro", resumiu ele.