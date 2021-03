Marinho se reapresenta e volta a treinar no sábado para jogar na Libertadores

Um dia antes do clássico com o São Paulo, o atacante Marinho retornou ao Santos. Após cumprir um período de isolamento social, por ter contraído o coronavírus, ele se reapresentou no CT Rei Pelé nesta sexta-feira e vai retomar a rotina de atividades no sábado, inicialmente com trabalhos físicos.

Marinho ficou dez dias afastado, tendo sido avaliado pelo médico Fábio Novi, sendo depois encaminhado para a realização de exames cardiológicos. Esse é o protocolo adotado para que os jogadores recebam o aval para a retomada da rotina de treinamentos.

Com isso, no mesmo dia em que o Santos enfrentará o São Paulo em clássico da terceira rodada do Paulistão, no Morumbi, Marinho trabalhará no CT Rei Pelé para recuperar o condicionamento físico. E esse processo tem como foco o duelo de terça-feira, às 19h15, na Vila Belmiro, pela segunda fase preliminar da Copa Libertadores.

Outros dois jogadores do Santos que também estão fora do clássico aceleraram o processo de recuperação de lesões, tendo iniciado os trabalhos de transição no CT. São os casos do atacante Kaio Jorge e do zagueiro Laércio, que vêm desfalcando a equipe, tendo atuado pela última vez em 13 de dezembro, quando o time derrotou o Coritiba por 2 a 0, pela 36.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Kaio Jorge tinha sofrido uma lesão muscular na coxa esquerda e deve ficar à disposição do técnico Ariel Holan nos próximos dias. Já Laércio teve uma fissura na região proximal da fíbula esquerda e uma lesão ligamentar de tornozelo esquerdo. O zagueiro ainda deve demorar um pouco mais para voltar a atuar.

Com 2 pontos somados em 2 jogos, o Santos ocupa a terceira posição no Grupo D do Paulistão. O clássico com o São Paulo será a estreia de Holan. E além de buscar a primeira vitória no Estadual, o time usará o confronto como teste para o seu primeiro compromisso na Libertadores.