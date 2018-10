Marinho torce tornozelo, deixa treino com muitas dores e vira nova baixa gremista

Um dia depois de confirmar que o atacante Luan sofreu uma ruptura da fáscia plantar do pé e que o jogador corre contra o tempo para se recuperar a tempo de poder jogar na próxima terça-feira, contra o River Plate, em Buenos Aires, pelo duelo de ida da semifinal da Copa Libertadores, o Grêmio amargou uma nova baixa de um atleta nesta quarta-feira. Trata-se de Marinho, outro nome do setor ofensivo do elenco da equipe, que torceu o tornozelo direito no treinamento realizado pela manhã no CT Luiz Carvalho.

Já na parte final de uma atividade tática promovida pelo técnico Renato Gaúcho, o atacante levou a pior ao cair no gramado após uma disputa pela bola pelo alto. Ele pisou em falso e, após a forte torção, reclamou muito de dores e precisou deixar o campo carregado.

O treinamento visou a partida que o Grêmio fará neste sábado, contra o América Mineiro, às 16 horas, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. E, pelo que se viu na atividade desta quarta-feira, o Grêmio deverá ter uma formação reserva neste duelo visando poupar os titulares que enfrentarão o River Plate na terça-feira.

Dos jogadores que enfrentaram o Palmeiras no último domingo, no Pacaembu, apenas o lateral-esquerdo Cortez participou normalmente deste treinamento. O atacante Everton e o volante Ramiro, que se recuperam de lesões, apareceram em campo, mas trabalharam em separado sob o comando da equipe de fisioterapia do clube.

Outro que realizou uma treino à parte foi o goleiro Marcelo Grohe, que trabalhou com o preparador Rogério Godoy. O lateral-direito Léo Moura e o atacante Luan, por sua vez, ficaram nos vestiários do CT também fazendo tratamento de suas lesões.

O clube confirmou que o zagueiro Kannemann, que foi convocado para defender a seleção argentina, deverá se reapresentar para o treino desta quinta-feira. O jogador acabou não sendo relacionado para o amistoso contra o Brasil, na última terça, na Arábia Saudita, ao reclamar de uma lesão sentida em um treino pelo time nacional do seu país.

Focado principalmente nas semifinais da Libertadores, o Grêmio é o atual quinto colocado do Brasileirão, com 51 pontos, oito atrás do líder Palmeiras, que no último domingo superou os gremistas por 2 a 0 e abriu vantagem sobre o concorrente direto ao título nacional.