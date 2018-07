Mario Balotelli brilha e Itália derrota Dinamarca em casa

MILÃO - De volta à seleção da Itália, nesta terça-feira, o atacante Balotelli brilhou em campo na vitória por 3 a 1 sobre a Dinamarca, no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão. Ele balançou as redes e deu assistência para outro gol que manteve os italianos em vantagem no Grupo B das Eliminatórias europeias da Copa do Mundo de 2014.

Ainda invicta na competição, a Itália chegou aos 10 pontos, quatro a mais que a Bulgária, vice-líder da chave. O time búlgaro empatou sem gols com a República Checa. A Dinamarca, por sua vez, estacionou nos 2 pontos, em quinto lugar. Malta e Armênia, que completam o grupo, não entraram em campo nesta terça.

Diante de sua torcida, a Itália contou com o retorno de Balotelli, que ainda não havia jogado nestas Eliminatórias. Ele ficou fora das primeiras partidas, após a disputa da Eurocopa, por conta de uma cirurgia ocular.

Ao retornar, o atacante do Manchester City não fez feio. Aos 33 minutos, deu belo passe de calcanhar para Montolivo encher o pé na entrada da área e abrir o placar. Quatro minutos depois foi a vez de Pirlo brilhar ao fazer cruzamento preciso para cabeçada de De Rossi para as redes.

A situação tranquila da Itália no jogo só foi ameaçada nos acréscimos no primeiro tempo. Kvist bateu colocado de fora da área e diminuiu a vantagem dos anfitriões ao vencer o goleiro De Sanctis, substituto do lesionado Buffon. No início do segundo tempo, os italianos levaram outro susto, com a expulsão de Osvaldo, após cotovelada no marcador.

A baixa, porém, não comprometeu a vitória dos donos da casa. Passados nove minutos da expulsão, Pirlo lançou Balotelli, que não perdoou e marcou o terceiro gol dos italianos. A Itália terá folga nas Eliminatórias na próxima rodada e só voltará a jogar em 2013, contra Malta, no dia 26 de março. A Dinamarca, por sua vez, vai duelar com a República Checa no dia 22 de março.