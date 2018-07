Mario Balotelli está próximo de retorno ao Milan por empréstimo

O atacante italiano Mario Balotelli está perto de acertar seu retorno ao Milan, clube que defendeu entre 2013 e 2014, de acordo com o jornal inglês The Guardian. Em baixa no Liverpool, da Inglaterra, o centroavante de 25 anos não estava nos planos do técnico Brendan Rodgers para a temporada atual e vinha treinando em separado do grupo principal.

Balotelli realizará exames médicos em Milão nesta terça-feira, 25, e deve ser anunciado em breve. O clube italiano deverá pagar metade dos salários do jogador, que recebe em torno de 80 mil libras (R$ 446 mil) por semana no Liverpool.

Na temporada em que defendeu o time da Itália, o centroavante disputou 54 partidas e marcou 30 gols. Os números de sua passagem na Inglaterra, no entanto, ficaram abaixo das expectativas, quando Balotelli marcou apenas quatro gols em 28 partidas.