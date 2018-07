Mario Balotelli tem casa assaltada pela segunda vez na Itália

MILÃO - Se em campo Mario Balotelli não vive seu melhor momento na carreira, fora dele a vida do atacante também não está nada fácil. Na noite da última sexta-feira, o jogador do Milan teve a casa assaltada quando saiu para jantar com seu irmão Enoch. Os ladrões levaram joias, relógios, objetos de ouro e um carro de luxo.

O jogador só descobriu o roubo quando voltou do jantar. Mais tarde, seu carro foi encontrado abandonado. Chateado, Balotelli desabafou em sua página no Twitter. "Me sinto vazio! Sem emoções... Mas sempre lutando pelas pessoas que amo. Elas merecem isso", escreveu.

Esta foi a segunda vez que Balotelli teve a casa assaltada no último ano. Recentemente, o atacante também se envolveu em uma polêmica quando saia de uma casa noturna. Ladrões tentaram levar seu celular, ele percebeu e deu início a uma briga que só foi encerrada com a chegada da polícia.