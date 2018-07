Mario Balotelli vai à apresentação de novo técnico da Inter de Milão

MILÃO - A apresentação do técnico Andrea Stramaccioni como novo comandante da Inter de Milão, nesta terça-feira, teve uma participação especial. O atacante Mario Balotelli, do Manchester City, apareceu de surpresa na coletiva de imprensa para dar os parabéns ao novo treinador da equipe milanesa.

Balotelli, que jogou três temporadas na Inter de Milão, chegou ao centro de treinamento do clube numa Ferrari e, quando entrou na sala de imprensa até Sramaccioni se assustou: "Que surpresa!" O novo treinador estava no time B da Inter de Milão, mas que chegou ao clube depois de o atacante ir para o Manchester City, em 2010.

Antes de ir conhecer o novo técnico da Inter de Milão e desejar-lhe boa sorte, Balottelli passou pelo gramado do centro de treinamento e cumprimentou um por um os seus ex-companheiros de clube.

Aos 36 anos, Stramaccioni recebe sua primeira chance como treinador, exatamente na Inter de Milão, um dos grandes do futebol europeu. "É um sonho. Não tenho medo, estou apenas concentrado no trabalho que temos que fazer no campo", comentou o novo técnico, que chega para o lugar de Claudio Ramieri, demitido na segunda-feira.