Mário Fernandes desfalca o Grêmio contra o Fluminense

O zagueiro ficou de fora das atividades desta quarta por causa de dores no ombro direito, que ainda não está totalmente curado de lesão. Dessa forma, Ozéia e Rafael Marques disputam a vaga na defesa do time.

Preocupado com os desfalques e a com a estreia do técnico Muricy Ramalho no rival, o atacante Jonas pregou atenção à equipe do Grêmio para evitar surpresas no Maracanã. "Sempre que se fala no Muricy tem que ter elogios. Ele vai motivar o time do Fluminense e nós temos que estar prontos para isso", disse.

O Grêmio deverá entrar em campo nesta quinta-feira com: Victor; Edílson, Ozéia, Rodrigo e Neuton; Adílson, William Magrão, Hugo (Leandro) e Douglas; Jonas e Borges.

Confira a lista dos 18 jogadores relacionados para a partida:

Goleiros: Marcelo e Victor

Zagueiros: Ozéia, Rafael Marques e Rodrigo

Laterais: Edilson, Joilson e Neuton

Volantes: Adilson, Fábio Rochemback, Fernando e Willian Magrão

Meias: Douglas, Hugo, Leandro e Mithyuê

Atacantes: Bergson, Borges e Jonas.