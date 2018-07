Mário Fernandes espera voltar ao Grêmio na quarta-feira O zagueiro Mário Fernandes voltou a ficar de fora do treino do Grêmio, neste sábado, no Olímpico. O jogador apenas deu sequência ao tratamento em seu ombro, lesionado nesta semana, mas avisou que espera estar de volta ao time na quarta-feira para enfrentar o Avaí, no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.