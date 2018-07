Mário Fernandes faz jogo-treino e pode reforçar Grêmio

O Grêmio pode, enfim, contar novamente com Mário Fernandes. Sem atuar desde julho, o defensor participou de um jogo-treino na manhã desta quarta-feira, contra o Cerâmica, e mostrou que tem condições de reforçar o time gaúcho.

Mário Fernandes passou por uma cirurgia no ombro em julho e, desde então, está em recuperação. Seu retorno - ao menos no banco - pode ocorrer neste sábado contra o Atlético Paranaense, quando o zagueiro Rafael Marques está suspenso. Outro possível desfalque é o lateral-direito Gabriel, com uma contratura muscular na coxa direita.

Além dos problemas na defesa, o técnico Renato Gaúcho não poderá contar com Jonas, expulso no empate com o Santos. Júnior Viçosa e Diego Clementino são os principais favoritos para ficar com a vaga e atuar ao lado de André Lima.