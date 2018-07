Mário Fernandes substituiu Gabriel no Grêmio

Como o lateral-direito Edílson também está contundido, o técnico Renato Gaúcho vai promover o retorno de Mário Fernandes. O defensor não entra em campo há quatro meses por conta de uma cirurgia no ombro. Ele garante, porém, não temer a responsabilidade de ganhar uma chance na equipe em um momento de definição do Brasileirão.

"A minha estreia também foi numa fogueira em um Gre-Nal. Se eu jogar, estou bem tranquilo. Um pouco sem ritmo de jogo, mas estou treinando bastante", afirmou Mário Fernandes, que enfrentou o Juventude, em um amistoso em julho, na sua última partida pelo Grêmio.

Se não terá Gabriel, o time gaúcho poderá contar com o artilheiro Jonas, liberado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Assim, ele formará a dupla de ataque do Grêmio com André Lima.

Confira a lista de jogadores relacionados pelo técnico Renato Gaúcho:

Goleiros: Marcelo, Victor

Zagueiros: Mário Fernandes, Neuton, Paulão, Rafael Marques

Laterais: Fábio Santos, Gilson, Lúcio

Volantes: Adilson, Fábio Rochemback, Ferdinando

Meias: Douglas, Maylson, Roberson, Souza

Atacantes: André Lima, Bergson, Diego, Jonas, Júnior Viçosa