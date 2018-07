Mário Fernandes viaja com o Grêmio para Florianópolis

Mário Fernandes não participou do último treino do Grêmio antes da viagem para Santa Catarina. O zagueiro apenas trabalhou em separado, sob observação do preparador físico Paulo Paixão. Se ele for escalado, a equipe será a mesma que derrotou o Avaí, em Porto Alegre, por 3 a 1.

Nesta segunda-feira, Silas comandou um treinamento técnico, focado nas finalizações a gol. Em Florianópolis, a equipe fará um treinamento no CT do Figueirense na terça-feira. Confira a lista de jogadores relacionados por Silas para o duelo com o Avaí:

Goleiros: Victor, Marcelo Grohe

Zagueiros: Mário Fernandes, Rodrigo, Ozéia, Rafael Marques

Laterais: Edilson, Fábio Santos, Joilson

Volantes: Ferdinando, Willian Magrão, Rochemback, Adilson

Meias: Leandro, Douglas, Mithyuê, Hugo, Fernando

Atacantes: Jonas, Borges