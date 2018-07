Mário Gobbi deixa diretoria do Corinthians após 3 anos Mário Gobbi não é mais diretor de futebol do Corinthians. O dirigente pediu demissão nesta terça-feira, dois dias depois do término do Campeonato Brasileiro, e divulgou uma carta de agradecimento aos corintianos no site oficial do clube. "Após três anos no cargo de diretor de futebol, entendo que urge passar o bastão.O ciclo se completou e a rotatividade no poder é salutar para termos um Corinthians sempre vencedor", escreveu.