Mario Gobbi diz que Corinthians continuará tendo diálogo com a torcida

SÃO PAULO - O diretor de futebol do Corinthians, Mario Gobbi, não se arrepende de ter aberto os portões do clube na semana passada e permitido a entrada de torcedores para conversar com líderes do elenco. O fato gerou insatisfação por parte de alguns jogadores. O lateral-esquerdo Roberto Carlos chegou a reclamar publicamente.

"A relação desta diretoria com a torcida, como se convencionou há três anos, é de diálogo com a torcida. A conversa vai até o limite do verbo, agressões não fazem parte. Não foi a primeira vez que conversamos com eles, e os torcedores têm o direito de se manifestar. Temos que lidar assim com pessoas apaixonadas pelo Corinthians, não é borrachada de policial que vai resolver", declarou.

Sobre o episódio ocorrido recentemente, Gobbi destacou que só permitiu a entrada de torcedores após consultar o grupo de jogadores.

"Eles pediram para conversar e os atletas aceitaram. Escolhemos quatro e houve uma conversa de alto nível. A torcida externou a insatisfação e os jogadores disseram que também queriam dar a volta por cima, que iriam reagir. Tanto que os torcedores saíram de lá gritando palavras de apoio e soltando fogos", afirmou.

Já o novo técnico corintiano, Tite, não deixou claro se continuará ou não permitindo a entrada de torcedores no clube. "Aqui existem regras e hierarquia. Tem uma direção e um treinador. Mas este é o tipo de problema que deve ser resolvido internamente".