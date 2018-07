Mário Gobbi nega mágoa de Adriano

SÃO PAULO - O presidente do Corinthians, Mário Gobbi, afirmou nesta quarta-feira, no Pacaembu, que não guardou "mágoa" de Adriano, apesar de o atacante ter saído do clube pelas portas dos fundos. "Ele é um grande atacante, matador, mas infelizmente não deu certo", disse.

Perguntado sobre como vê a possível ida de Adriano para o Flamengo, Gobbi não quis polêmica. "Não guardamos mágoa, que ele seja feliz." O Imperador tem contrato com o clube até 30 de junho e negocia sua rescisão. "Ainda faltam alguns detalhes. O departamento jurídico está cuidando disso", afirmou Gobbi.

Mas o que deveria ser algo amigável se transformou em discussão. Os procuradores do atleta exigem R$ 1,8 milhão, valor referente aos salários de quatro meses e encargos trabalhistas. O clube se dispôs a pagar metade. A reunião que pode selar o acordo deve ocorrer nesta quinta ou segunda-feira.

O Corinthians, por ora, faz silêncio quanto à contratação de um novo atacante. Gobbi negou que já haja um nome em vista para reforçar o time na segunda fase de Libertadores. No Pacaembu, um torcedor se aproximou do presidente e perguntou: "Quem vem para o lugar do Adriano?" Gobbi se esquivou: "Agora o elenco está montado."