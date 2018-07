Mario Goetze troca o Dortmund pelo rival Bayern de Munique O Borussia Dortmund afirmou nesta terça-feira que estava extremamente decepcionado com a transferência de Mario Goetze, uma de suas maiores promessas, para o rival Bayern de Munique no fim desta temporada, mas afirmou que vai superar a surpreendente saída do meio-campista.