Mario Gómez desfalca Alemanha contra a Itália O atacante Mario Gómez, artilheiro do Campeonato Alemão, vai desfalcar a seleção da Alemanha no amistoso contra a Itália, quarta-feira, em casa, por conta de uma lesão nos ligamentos do joelho direito. O jogador do Bayern de Munique, que já marcou 16 gols no torneio nacional, se contundiu no sábado na derrota por 3 a 2 para o Colônia.