Mario Gomez faz 3, Wolfsburg chega a virar, mas leva empate do Leverkusen no fim

O Wolfsburg quase conseguiu uma virada heroica sobre o Bayer Leverkusen neste domingo, na casa do adversário, pela 26.ª rodada do Campeonato Alemão. Os visitantes perdiam por 2 a 0, gols de Bellarabi e Volland, até os 35 minutos do segundo tempo. Foi quando o centroavante Mario Gomez decidiu jogar. Em sete minutos, marcou três gols. No entanto, o time da casa ainda arrumou tempo para reagir e empatou no minuto final, com Havertz: 3 a 3.

O resultado mantém as duas equipes próximos da zona de rebaixamento. O Wolfsburg está em 13.º lugar com 30 pontos, enquanto que o Bayer Leverkusen é o 11.º, com 32. O Augsburg, que está em 16.º e abre o grupo dos três piores da competição, tem 29.

As equipes buscarão a reação nesta quarta-feira. O Wolfsburg receberá o Freiburg, que está em oitavo com 35 pontos. O Bayer Leverkusen visitará o lanterna Darmstadt, que está muito próximo do rebaixamento, pois somou apenas 15 pontos até aqui.

O líder da competição é o Bayern de Munique, que tem 65 pontos e no último sábado atropelou o Augsburg com uma vitória por 6 a 0. O segundo colocado é o RB Leipzig, que tem 52 pontos e também no sábado goleou o Darmstadt por 4 a 0.

Ainda neste domingo, o Ingolstadt derrotou o Mainz por 2 a 1, em casa. O resultado, no entanto, manteve o time anfitrião em penúltimo lugar, com 22 pontos. Os visitantes permanecem próximos da degola, em 15.º com 29. Bregerie e Hadergjonaj marcaram os gols da vitória. Matip, contra, descontou.