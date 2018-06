Mario Gómez marca dois e define vitória do Stuttgart no Alemão

O veterano Mario Gómez teve motivo de sobra para comemorar nesta sexta-feira. Horas depois de ser convocado para dois amistosos da seleção da Alemanha, o atacante de 32 anos marcou duas vezes e selou a vitória de seu Stuttgart sobre o Freiburg por 2 a 1, fora de casa, na abertura da 27.ª rodada do Campeonato Alemão.

Gómez foi um dos 26 convocados pelo técnico Joachim Löw para os amistosos da Alemanha contra Espanha e Brasil, no fim do mês. Com isso, o atacante se aproximou de sua segunda Copa do Mundo - jogou a de 2010, na África do Sul.

Horas mais tarde, Gómez entrou em campo com o Stuttgart e, embalado, não demorou para abrir o placar. Logo aos três minutos, ele aproveitou assistência de Denis Aogo e colocou o time visitante na frente.

No segundo tempo, o Freiburg reagiu e buscou o empate com um golaço. Aos sete, Nils Petersen foi lançado por Höfler e deu lindo toque de cobertura para marcar. Mas aos 29 minutos, Mario Gómez voltou a balançar a rede para definir a virada do Stuttgart.

O resultado levou os visitantes aos 37 pontos, na oitava colocação. A equipe só volta a campo no dia 31 de março, quando recebe o Hamburgo, novamente pelo Alemão. Já o Freiburg parou nos 30 pontos, na 14.ª posição, e visita o Schalke 04 também no dia 31.