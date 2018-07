Mario Götze estreia com dois gols em amistoso do Bayern

GYOR - Mario Götze brilhou em sua estreia com a camisa do Bayern de Munique, neste domingo. A maior contratação do time para a temporada marcou dois gols na vitória por 4 a 1 sobre o Gyor, em amistoso disputado na Hungria - as duas equipes têm o mesmo patrocinador.

Após estrear no Campeonato Alemão, na sexta-feira, o Bayern contou com poucos titulares neste domingo. Somente Javi Martínez, Thiago Alcântara e Thomas Müller começaram jogando. Maior atração do amistoso, Götze entrou somente no segundo tempo e não decepcionou.

Ele deixou o banco de reservas aos 15 minutos da etapa final e balançou as redes aos 18. O segundo gol veio nos acréscimos. Götze, que veio do Borussia Dortmund, foi a principal contratação do Bayern para esta temporada. Custou 37 milhões de euros aos cofres do clube alemão (cerca de R$ 111 milhões).

No entanto, só pôde estrear neste domingo porque estava lesionado. Uma contusão muscular na coxa direita, sofrida ainda em abril, já havia tirado o jogador da grande final da Copa dos Campeões, em maio.