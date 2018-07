Mário Travaglini, comandante do Corinthians no título de 1982, fala sobre o histórico time

SÃO PAULO - Quando se fala da Democracia Corintiana, movimento que dava poderes aos jogadores no clube como nunca havia ocorrido antes no Brasil, costuma-se associá-la a Sócrates, Casagrande, Wladimir e Zenon. Mas Mário Travaglini, um técnico tranquilo, que sabia ouvir os jogadores e ser ouvido, também foi fundamental para que a revolucionária experiência ganhasse legitimidade com títulos. Nesta entrevista, Travaglini, hoje aposentado, fala sobre o time que ele dirigiu em 1982 e chegou ao título paulista.

O senhor já tinha vivido uma experiência de dar liberdade aos jogadores quando foi promovido a técnico dos profissionais no Palmeiras, em 1964, 18 anos antes. Fale um pouco sobre o que acontecia no Palmeiras.

Aprendi muito no Palmeiras. Comecei como treinador nas divisões de base. Quando fui promovido ao profissional, eu me aconselhava bastante com Carabina, Julinho Botelho e Djalma Santos. O comando era dividido entre os quatro. Além disso, conversava com os jogadores. Nós discutíamos a forma de jogar do time e eu procurava dar bastante abertura, mas sem esquecer da autoridade. Só que a autoridade não se demonstra com autoritarismo e sim com respeito e diálogo. Tudo isso aprendi no Palmeiras e levei para todos os clubes por que passei. Inclusive no Corintians.

O senhor consegue avaliar a importância do empate contra o Flamengo e da campanha na Taça de Prata para a confiança do grupo e da torcida do Corinthians naquele ano de 1982?

Entramos em um grupo muito forte, que tinha Internacional, Flamengo e Atlético Mineiro. E o empate foi, de fato, importante para mostrar que o Corinthians estava forte. A equipe acabou em primeiro lugar e depois avançou às semifinais. Demos azar contra o Grêmio, pois poderíamos ter sido campeões nacionais se tivéssemos chegado à final.

Os textos da imprensa esportiva da época relatam um Corinthians muito bem preparado fisicamente. Wladimir nunca se lesionava. Zé Maria, mesmo veterano, esbanjava vitalidade. Gostaria que o senhor falasse da importância do Hélio Maffia, preparador físico, para aquele time.

Ele foi meu braço direito. Era uma das pessoas que mais tinham contato com os jogadores e tinha um carinho especial pelos jogadores, que colaboravam com tudo o que ele pedia. A importância dele é ainda maior se considerarmos que são 39 jogos no Paulista, era preciso dosar bem a carga de trabalho.

Como era o seu relacionamento com as principais estrelas daquele elenco, Sócrates, Wladimir e Casagrande? O ambiente era bom?

Era ótimo. Sócrates era uma figura humana extraordinária. Lamentei muita sua morte. Casagrande é um atleta pelo qual eu tenho carinho, fui eu que o lancei. Wladimir era um jogador muito inteligente e também de fácil convívio. Além disso, o conjunto era forte, determinado, um confiava no outro. Todos eram ótimos: Paulinho, Zenon, Zé Maria... Sinto orgulho de ter participado dessa experiência.

Vocês enfrentaram um adversário muito forte, o São Paulo de Darío Pereyra, Serginho, Waldir Peres, Renato... Como foi a preparação que antecedeu os jogos finais?

O São Paulo tinha um elenco fantástico. Era um adversário extremamente respeitável e que sempre nos dava trabalho. Foram partidas muito disputadas, nas quais o Corinthians se portou bem e saiu vitorioso.