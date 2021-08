Mark Hamill, astro de Star Wars, brinca e pede ao Palmeiras para contratar atacante: 'Agora!'

A torcida do Palmeiras está tão ávida por reforços que resolveu pedir ajuda a seres de outra galáxia. Ou quase isso. Nesta segunda-feira, um torcedor palestrino foi ao Twitter pedir ao ator Mark Hamill, conhecido por interpretar Luke Skywalker na franquia Star Wars, para também fazer coro pela chegada de um atacante, e a estrela do cinema entrou na brincadeira.

"Palmeiras contrata um centroavante agora!", escreveu Hamill, surpreendendo palmeirenses e rivais.

Leia Também Abel completa 10 meses de Palmeiras e se torna o segundo técnico mais longevo do Brasileirão

Apesar de inusitado, a brincadeira é comum na plataforma. Bem-humorado, o ator de 69 anos costuma atender aos diversos pedidos dos seguidores sempre quando é solicitado.

Palmeiras contrata um centroavante agora! — Mark Hamill (@HamillHimself) August 30, 2021

Saindo do universo da ficção, a verdade é que o Palmeiras não tem perspectivas de fazer novas contratações para esta temporada. Por outro lado, os rivais da equipe alviverde foram ao mercado se reforçar. O São Paulo repatriou Calleri, enquanto o Corinthians fechou com Giuliano, Renato Augusto, Roger Guedes e Willian. O Santos assinou com o zagueiro uruguaio Emiliano Velazquez.

Com o jogo da 19ª rodada do Brasileirão adiado por causa da Data Fifa, o Palmeiras volta a campo somente no dia 12 de setembro, quando recebe o Flamengo. Na vice-liderança da competição, o time de Abel Ferreira precisa vencer para seguir na cola do líder Atlético-MG.