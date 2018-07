Marketing corintiano terá novo chefe

SÃO PAULO - O Corinthians terá um novo homem forte no departamento de marketing. Essa será uma das principais mudanças que a nova diretoria pretende promover. O nome ainda é mantido em sigilo, mas sairá do mercado publicitário. "Ele é um grande profissional e já aceitou o convite", disse ao JT Luis Paulo Rosenberg, alçado ao cargo de primeiro vice-presidente do clube.

Rosenberg ganhará um novo e mais importante papel na próxima gestão. Ele tocará todo o departamento financeiro e administrativo do clube, além de ficar à frente das questões referentes à construção do estádio. Esse novo diretor de marketing, que também responderá a Rosenberg, não será remunerado e cuidará de assuntos como a renovação dos contratos de patrocínio, entre outros.

Conseguir um novo patrocinar master é uma das prioridades da nova diretoria. O contrato atual, com a Hypermarcas, vai terminar logo depois do Campeonato Paulista. O contrato atual rende ao clube R$ 37 milhões anuais e o clube pretende conseguir mais do que isso.

O JT apurou que a Hypermarcas já demonstrou interesse em renová-lo, mas o clube está ouvindo outras propostas. A ideia, segundo um dirigente, é ouvir outras empresas dispostas a pagar mais para em seguida sentar com o atual patrocinador e negociar um aumento.

A diretoria de futebol está mantida, com Roberto de Andrade e Duilio Monteiro Alves. Edu Gaspar também permanecerá como gerente de futebol.