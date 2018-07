Markus Babbel assume o comando do Hertha Berlin

O comandante assinou um contrato de um ano com o clube, que já prometeu renovar automaticamente o compromisso por mais uma temporada se o Hertha conseguir voltar à elite do futebol alemão em 2011.

Babbel assume o lugar que vinha sendo ocupado por Friedhelm Funkel, demitido do comando do time depois do rebaixamento à segunda divisão alemã.

Ex-jogador do Bayern de Munique e do Liverpool, Babbel defendeu a seleção da Alemanha em 51 partidas e foi demitido do comando do Stuttgart em dezembro, naquele que foi o seu primeiro trabalho como treinador.

O Hertha Berlin terminou o Campeonato Alemão como último colocado entre os 18 times participantes, depois de somar apenas 24 pontos em 34 partidas.