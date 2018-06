Marllon chega cheio de sorrisos e sem pressa para ser titular do Corinthians

O zagueiro Marllon foi apresentado nesta quinta-feira no Corinthians mostrando muita simpatia e adotando uma postura de pés no chão quando o assunto é brigar por uma posição entre os titulares. O jogador de 25 anos custou cerca de R$ 1 milhão ao clube e chega com contrato válido até 2021.

Bem humorado, o defensor brincou com a quantidade de jornalistas presentes no CT Joaquim Grava. "Por isso eu até brinquei, fazia tempo que eu não via tanta gente assim da imprensa, hoje está tipo a torcida corintiana (risos)", disse o defensor, que veio da Ponte Preta.

Marllon chega para uma posição bastante concorrida no Corinthians. Além dele, o técnico Fábio Carille conta com seis zagueiros: Balbuena, Henrique, Pedro Henrique, Léo Santos, Yago e Vilson.

O fato de ter sido titular durante boa parte da temporada na Ponte Preta faz com que Marllon chegue com credenciais para brigar por posição, embora Balbuena e Henrique sejam mais experientes e pareçam ser titulares absolutos neste momento.

O novo zagueiro preferiu se esquivar quando questionado se poderia chegar para ocupar a vaga de Pablo, titular no ano passado e que deixou o clube para retornar ao Bordeaux. "Difícil até falar isso. Balbuena, pelo pouco tempo que estou aqui, já dá pra ver que é um ídolo, dentro e fora de campo. São dois grandes jogadores e não tem como falar se sou Balbuena ou Pablo. Espero que o Balbuena fique pra dar alegrias à torcida corintiana", comentou.

Antes de buscar vaga entre os titulares, Marllon precisa convencer Carille de que pode ser inscrito na primeira fase do Paulista. O clube conta com apenas duas vagas e são três ou quatro jogadores brigando pelo espaço. Além de Marllon, tentam entrar na lista o volante Ralf e o atacante Matheus Matias e o clube deve acertar até amanhã com o lateral-esquerdo Sidcley, do Atlético-PR.

"Nosso grupo é bastante qualificado e creio que vai ser uma briga sadia. Vou respeitar meus companheiros e estarei preparado para dar meu melhor. Graças a Deus, ocorreu tudo bem e agora estou aqui", comemorou o defensor.