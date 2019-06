Marllon comenta possibilidade da chegada de Gil: 'Muito bom para o Corinthians'

O zagueiro Marllon substituirá Manoel na partida do Corinthians contra o Cruzeiro no sábado, em Belo Horizonte, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador falou sobre a expectativa para a partida e também comentou a possibilidade da chegada do zagueiro Gil.

"Sabe da expectativa da diretoria e da torcida corintiana pela história que o Gil tem. É um jogador multicampeão pelo clube. Se vier, vai agregar bastante e vai ser muito bom para o Corinthians", analisou. Gil aguarda a rescisão com o Shandong Luneng, da China, para acertar o retorno.

Ele seria o sexto jogador do elenco, que conta com os titulares Manoel e Henrique, os reservas imediatos Marllon e Pedro Henrique, além do jovem uruguaio Bruno Méndez, de 20 anos, que voltou recentemente da seleção uruguaia sub-20.

"O Bruno vem treinando forte, tem muita qualidade. Ele vai ter a oportunidade no momento certo e tenho certeza que quando entrar vai dar conta do recado. É muito jovem ainda, mas o momento dele vai chegar", disse Marllon.

Marllon será titular contra o Cruzeiro porque Manoel pertence ao clube mineiro e há uma cláusula no contrato que não permite que ele entre em campo. "O Carille deixou claro que o Pedro é pelo esquerdo (na vaga do Henrique) e eu pelo direito. Tenho hábito de jogar por esse lado. Treinei nesta semana também pelo lado esquerdo para aprimorar a técnica e quando for necessário saber jogar por esse lado", comentou.

O Corinthians vem de derrota por 1 a 0 para o Flamengo, resultado que custou a queda nas oitavas de final do torneio mata-mata. No Brasileirão, no entanto, a equipe vem de duas vitórias consecutivas - 2 a 0 sobre o Athletico-PR e 1 a 0 sobre o São Paulo. Ocupa o nono lugar com 11 pontos.

Além de Manoel, o time alvinegro não terá Cássio e Fagner, convocados para a seleção principal, e nem Pedrinho e Mateus Vital na seleção olímpica. O time deve entrar em campo com: Cássio; Michel Macedo, Marllon, Henrique e Danilo Avelar; Ralf, Junior Urso e Sornoza; Jadson, Vagner Love e Clayson.