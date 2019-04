Marllon deve ganhar chance no Corinthians contra o Ceará

O zagueiro Marllon deve ser a principal novidade no Corinthians para o duelo com o Ceará, quarta-feira, na volta da terceira fase da Copa do Brasil. Isso porque Manoel deslocou o ombro duas vezes na vitória sobre o Santos por 2 a 1 no domingo pela semifinal do Campeonato Paulista.

Marllon fez sete jogos pelo time alvinegro na atual temporada. Ele chegou a ganhar algumas oportunidades como titular no início do Paulistão, quando o técnico Fábio Carille ainda não contava com Manoel e estava à procura no elenco de um jogador para formar dupla com Henrique.

A tendência é que ele vença a disputa com Pedro Henrique para o lugar do autor do primeiro gol do triunfo sobre o Santos. Nesta segunda-feira, na reapresentação do elenco, os reservas foram a campo e Carille deu atenção especial ao Marllon.

Além dele, o time alvinegro deve ter ao menos outras duas novidades na partida contra o Ceará: Jadson deve dar descanso a Sornoza e Pedrinho pode substituir o veterano Vagner Love. Boselli corre por fora por uma lugar na vaga de Gustagol, que voltou recentemente de lesão e fez dois jogos consecutivos.

A definição da equipe deve acontecer no treino desta terça-feira. O Corinthians venceu o Ceará por 3 a 1 fora de casa no jogo de ida e pode perder até por um gol de diferença na volta que garante vaga para a próxima fase.