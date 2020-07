Marllon diz que Cruzeiro precisa ter paciência em confronto direto pela classificação

A vitória por 3 a 0 sobre a URT, domingo, manteve o Cruzeiro vivo na briga por uma vaga nas semifinais do Campeonato Mineiro, mas o cenário para o time avançar de fase continua sendo complicado. Na próxima quarta-feira, para não depender do resultado da partida do Atlético-MG, terá de derrotar a Caldense, em Poços de Caldas, por ao menos três gols de diferença para se classificar.

Questionado nesta segunda-feira, em entrevista coletiva, sobre a pressão que o time terá de superar para se classificar, o zagueiro Marllon apontou que o Cruzeiro precisará ter tranquilidade e paciência para conquistar o resultado que necessita.

Leia Também FPF define datas e horários das quartas de final do Campeonato Paulista

"Sabemos que vai ser um jogo difícil e temos que ter paciência. Precisamos dos gols, mas independente de qualquer coisa a gente vai buscar o resultado positivo para nos dar confiança, dar confiança para a torcida. Importante para nós vai ser a vitória. Se vai ser meio a zero, 1 a 0, vamos buscar a vitória der qualquer forma e esperamos dar o nosso melhor dentro de campo", declarou, em entrevista coletiva na Toca da Raposa II.

Anunciado como reforço pelo Cruzeiro em março, Marllon só havia atuado uma vez pelo time, pois as competições foram paralisadas pouco depois da sua chegada. Na volta aos gramados, viveu um momento especial: fez um dos gols do time na partida contra a URT e atuou no Mineirão, estádio que frequentou na infância, quando chegou a atuar nas divisões de base do clube.

"Felicidade imensa poder jogar no Mineirão e fazer o meu primeiro gol com a camisa do Cruzeiro no estádio que eu mais fui durante a minha juventude. Em todas as oportunidades que eu tive, eu ia para o Mineirão e quando eu entrei ali, vestindo a camisa do Cruzeiro, tive uma sensação muito boa, uma felicidade imensa e melhor ainda fazendo gol e com vitória", afirmou.

O Cruzeiro é o quinto colocado do Campeonato Mineiro com 17 pontos. Além da possibilidade de se classificar com um triunfo por três gols de diferença, o time também vai avançar se ganhar por qualquer placar e o Atlético não derrotar o Patrocinense.