Marlon diz que foco do Fluminense está no clássico com o Flamengo

A derrota para a Chapecoense no último domingo, em Chapecó (SC), já é passado no Fluminense e o foco do time está todo voltado agora para o clássico contra o Flamengo, nesta quarta-feira, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pela rodada de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. Isso é o que garante o lateral-esquerdo Marlon, que vê a equipe tricolor bem na competição continental e acredita em um desfecho diferente do que teve a partida em Santa Catarina.

"Muito difícil ganhar em Chapecó, ainda mais na situação em que as duas equipes se encontravam. A gente sabia que ia ter muita pressão e infelizmente perdemos. Nunca se pode entrar em uma zona de conforto, ainda mais em um campeonato tão equilibrado como o Brasileirão. Mas agora é Sul-Americana e por enquanto o foco é o Fla-Flu, um grande jogo. Estamos bem nessa competição e em um clássico as coisas são bem diferentes. Vamos com toda a força buscar a classificação", disse o lateral do Fluminense.

Titular na lateral esquerda nas últimas partidas, Marlon comemorou e agradeceu a confiança que tem recebido por parte da comissão técnica, comandada por Abel Braga. O camisa 6 também destacou que o primeiro jogo de sua sequência foi exatamente no empate com o Flamengo, pelo Brasileirão, e quer repetir a boa atuação para, desta vez, conquistar o resultado positivo.

"Quando você vem da Série B para a primeira divisão (foi contratado junto ao Criciúma), chega com uma desconfiança justamente porque você veio da segunda divisão. Fico contente por ter o respaldo da comissão técnica, por eles terem apostado em mim. Esse início da minha sequência foi contra o Flamengo e espero fazer mais uma boa partida para ajudar o Fluminense", declarou o lateral-esquerdo.

Após a chegada ao Rio de Janeiro, na manhã desta segunda-feira, o elenco do Fluminense treinou no período da tarde no CT Pedro Antônio, na zona oeste da capital carioca. Os titulares em Chapecó realizaram apenas um treinamento regenerativo. Nesta terça, a atividade em campo - a última antes do clássico contra o Flamengo, será pela manhã.