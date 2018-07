Marlon é apresentado no Fluminense e poderá enfrentar o Cruzeiro nesta quinta

O lateral-esquerdo Marlon foi apresentado nesta quarta-feira, no Rio, como novo jogador do Fluminense em uma negociação por empréstimo de um ano acertada com o Criciúma, de Santa Catarina. O atleta já teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID) e, desta forma, está à disposição do técnico Abel Braga para atuar na partida contra o Cruzeiro, nesta quinta, às 19h30, no estádio Giulite Coutinho, em Mesquita (RJ), pela 15.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Marlon comemorou a chegada ao time tricolor das Laranjeiras. "É um momento muito especial para mim, desde que eu comecei a jogar futebol, almejava fazer grandes gols e esse é um passo muito importante. Estou chegando em um clube de uma imensa torcida, clube onde a responsabilidade é muito grande, mas sei que se eu der o meu melhor, vou fazer um bom trabalho aqui", declarou o jogador, de apenas 20 anos, em entrevista coletiva nesta quarta-feira.

Marlon afirmou que iniciou a carreira jogando como um atacante e, apesar de fazer outra função dentro do campo atualmente, não perdeu o DNA ofensivo. Ele acredita que a versatilidade é a sua maior virtude.

"Estou pronto para qualquer tipo de situação para ajudar o Fluminense. Se o Abel precisar do Marlon mais ofensivo, estou pronto para isso. Se ele precisa do Marlon que sabe defender um pouco mais, também estou pronto. Acho que hoje em dia, no futebol, o atleta tem que se encaixar nas posições ou funções necessárias para a equipe", frisou.

O atacante Henrique Dourado, um dos artilheiros do Brasileirão, com nove gols, não participou do treino da equipe tricolor nesta quarta-feira no CT Pedro Antônio, na zona oeste do Rio. O jogador ainda é dúvida para o embate contra o Cruzeiro. O Fluminense começou a 15.ª rodada ocupando a 10.ª posição, com 20 pontos.