Marlon é dúvida no time reserva do Fluminense que vai encarar o Figueirense

Marlon tem uma tendinite no joelho esquerdo e fez um trabalho específico na fisioterapia do clube para tentar ir a campo. O restante do elenco participou do tradicional rachão em clima de férias. O Fluminense não tem mais pretensões no campeonato e vai encarar um adversário que luta junto com o Vasco contra o rebaixamento.

O técnico Eduardo Baptista confirmou a escalação da equipe sem a presença de nove titulares. Além do atacante Fred e do volante Jean, que já haviam sido liberados no início da semana, os zagueiros Gum, Henrique, Antonio Carlos e João Filipe, os laterais Renato e Breno Lopes e o volante Rafinha estão de férias.

O provável time que vai encarar o Figueirense terá: Júlio César; Wellington Silva, Marlon (Artur), Nogueira e Léo Pelé; Pierre, Edson, Cícero e Gustavo Scarpa; Marcos Junior e Magno Alves.

HOMENAGEM - O Fluminense homenageou neste sábado o fundador do clube, Oscar Cox. Torcedores se reuniram na esquina da rua Marquês de Abrantes com a Paissandu, onde o clube foi fundado, e de lá partiram para o bairro das Laranjeiras. Nos ombros, o busto do dirigente, que será fixado na sede atual.

Confira os relacionados do Fluminense para a partida deste domingo:

Goleiros - Diego Cavalieri, Klever e Julio Cesar

Zagueiros - Marlon, Nogueira e Artur

Laterais - Jonathan, Wellington Silva, Léo Pelé e Ayrton

Volantes - Cícero, Edson, Douglas, Willian e Pierre

Meias - Higor Leite, Gustavo Scarpa e Robert

Atacantes - Lucas Gomes, Marcos Junior e Magno Alves