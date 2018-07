Marlon é relacionado pelo Barça na Liga dos Campeões, mas esquece passaporte

O zagueiro Marlon recebeu uma oportunidade única na carreira: viajar à Inglaterra com o elenco do Barcelona para um jogo chave na Liga dos Campeões contra o Manchester City. O brasileiro, porém, não embarcou no avião com o restante do grupo. O motivo é insólito: ele esqueceu o passaporte em casa.

Quem revelou a gafe foi o próprio Barcelona, que descreveu a gafe de Marlon como "a curiosidade da viagem". O zagueiro deve embarcar ainda nesta segunda-feira para a Inglaterra, onde Barça e Manchester City se enfrentam na terça-feira à noite, às 19h45 pelo horário local - 17h45 de Brasília.

Marlon tem 21 anos e foi revelado nas categorias de base do Fluminense, em Xerém. Ele chegou a ser titular do time carioca em parte das temporadas 2014 e 2015, mas perdeu espaço no Campeonato Carioca deste ano. Depois, foi negociado para integrar o elenco B do Barcelona.

Agora, entretanto, ele tem treinado com o elenco principal, sob o comando de Luis Enrique, uma vez que o treinador tem diversas baixas para a defesa: Piqué, Jordi Alba, Mathieu e Aleix Vidal. Marlon chegou a ser titular na final da Supercopa da Catalunha, contra o Espanyol, na terça-feira passada, e ficou pela primeira vez no banco de reservas do Campeonato Espanhol no sábado, contra o Granada.

Além de Marlon, que tem feito boas atuações pelo Barcelona B na terceira divisão, Luis Enrique também relacionou para a viagem à Inglaterra os meias Nili, de 21 anos, e Aleñá, de 18.