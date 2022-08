Marlon faz golaço, joias brilham e Vasco se reabilita com vitória sobre Tombense na Série B

Com show dos "Meninos da Colina", o Vasco da Gama se reabilitou no Brasileiro da Série B na manhã deste sábado ao ganhar do Tombense, por 3 a 1, no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), pela 24ª rodada. Andrey Santos (2) e Marlon Gomes marcaram os gols cruzmaltinos.

O resultado faz o Vasco voltar a ter uma "gordurinha" no G4. Em quarto lugar, o time chegou aos 42 pontos e abriu oito para o quinto colocado Londrina. O Tombense estacionou nos 33 e caiu para o sétimo lugar.

O início do Vasco foi arrasador. Nenê recebeu de Marlon Gomes dentro da área e cruzou rasteiro. Andrey Santos chegou batendo de primeira e abriu o placar logo aos três minutos. Diferente do que todo mundo imaginava, o Tombense não sentiu o gol e só não empatou por causa de Thiago Rodrigues.

Everton arriscou de fora da área e o goleiro espalmou. Aos 12 minutos, Yuri Lara ia marcando gol contra, mas Thiago Rodrigues mostrou reflexo para salvar. Na sequência, Ciel ajeitou e Everton, de frente para o gol, tirou muito e mandou pela linha de fundo.

No contra-ataque, o Vasco teve a chance de ampliar aos 22 minutos. Marlon Gomes encontrou Nenê, que bateu de primeira para a defesa de Felipe Garcia. O jogo caiu de ritmo até brilhar a estrela de mais uma joia cruzmaltina. Aos 40, Marlon Gomes fez fila, driblou Ednei duas vezes e finalizou no canto de Thiago Rodrigues, marcando um golaço.

O Tombense voltou do intervalo com duas alterações e começou o segundo tempo em cima do Vasco, que sofreu uma baixa importante logo no início. Principal jogador da partida, o meia Marlon Gomes sentiu uma lesão muscular e foi substituído por Figueiredo, que quase marcou o terceiro.

Aos 11, o atacante recebeu lançamento de Andrey Santos e bateu tirando de Felipe Garcia. A bola explodiu na trave. Apesar de não ter a mesma intensidade do primeiro tempo, o Vasco controlava o jogo. O jogo esquentou com discussão entre Quintero e Keké, que precisaram ser separados pela "turma do deixa disso".

Uma saída errada de Ednei liquidou o jogo aos 29 minutos. Eguinaldo escapou em velocidade e passou para Palacios, que ajeitou para Andrey Santos bater de primeira no cantinho.

O Tombense ainda teve forças para fazer o gol de honra. Everton desarmou Palacios, invadiu a área e bateu forte. Thiago Rodrigues espalmou e Matheus Frizzo, livre de marcação, só completou aos 39 minutos. Figueiredo tentou deixar a sua marca em chute de fora da área, mas Felipe Garcia defendeu. Nos acréscimos, Keké cometeu falta em Figueiredo, recebeu o segundo amarelo e foi expulso.

Os dois times voltam a campo na quinta-feira. O Vasco visita o CSA, às 20 horas, no Rei Pelé, em Maceió (AL), e o Tombense recebe o Sport, às 21h30, no Soares de Azevedo, em Muriaé (MG). Os jogos são válidos pela 25ª rodada.

FICHA TÉCNICA

VASCO 3 X 1 TOMBENSE

VASCO - Thiago Rodrigues; Matheus Ribeiro, Quintero, Anderson Conceição e Edimar; Yuri Lara, Andrey Santos, Marlon Gomes (Figueiredo) e Nenê (Palacios); Alex Teixeira (Bruno Tubarão) e Raniel (Eguinaldo). Técnico: Emílio Faro

TOMBENSE - Felipe Garcia; Diego Ferreira, Ednei, Roger Carvalho e Manoel (David); Rodrigo, Jean Lucas (Matheus Frizzo), Zé Ricardo (Nenê Bonilha) e Jean Lucas; Everton, Bruno Mota (Keké) e Ciel (Renatinho). Técnico: Bruno Pivetti

GOLS - Andrey Santos, aos três, e Marlon Gomes, aos 40 minutos do primeiro tempo; Andrey Santos, aos 29, e Matheus Frizzo, aos 39 minutos do segundo tempo

ÁRBITRO - Leandro Pedro Vuaden (RS)

CARTÕES AMARELOS - Marlon Gomes, Quintero e Thiago Rodrigues (Vasco); Roger Carvalho, Rodrigo, Keké e Zé Ricardo (Tombense)

CARTÃO VERMELHO - Keké (Tombense)

RENDA - R$ 557.462,00

PÚBLICO - 19.475 pagantes (20.903 total)

LOCAL - Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).