Marlon minimiza tabu e aposta em boa fase do Fluminense para bater a Chapecoense

Embalado pela vitória do último fim de semana sobre o Atlético-PR, o Fluminense volta a campo neste sábado para encarar a Chapecoense, em casa, pelo Campeonato Brasileiro. Se o momento é favorável, o time carioca tem contra si um incômodo tabu. Afinal, nunca venceu este adversário na história.

+ Confira a tabela do Campeonato Brasileiro

"Não temos que pensar em quebrar um tabu contra a Chapecoense, mas em vencer mais um jogo no Brasileiro e subir na tabela. Acho que a gente tem que manter esse foco para conseguir a vitória. Se ficarmos batendo nessa tecla de tabu, pode ser prejudicial para a nossa equipe", declarou o lateral Marlon nesta quarta-feira.

Em nove partidas até hoje, sendo oito pelo Brasileirão, foram seis vitórias da Chapecoense e três empates. Mas Marlon confia no bom momento vivido pelo Fluminense e no apoio da torcida no Maracanã para acabar com esta sequência negativa.

"O time está tranquilo quanto a isso, a gente vem fazendo um bom trabalho", afirmou. "É mais um jogo, temos que focar nisso. Creio que a nossa torcida vai nos apoiar, o que é muito importante também."

Se foram poucos os confrontos entre Fluminense e Chapecoense, Marlon está mais acostumado a enfrentar o adversário, afinal, defendia o também catarinense Criciúma. E o lateral demonstrou conhecer o rival deste sábado, a quem pediu bastante respeito.

"Eles vêm de uma boa crescente, o professor Gilson Kleina faz um bom trabalho e fora de casa eles se defendem e jogam muito bem. Eles têm um contra-ataque muito bom, meio-campistas experientes e jogadores que podem decidir. Temos que bolar uma estratégia muito boa, ser pacientes e cautelosos, sabendo que vai ser um jogo muito difícil. Não podemos desrespeitar a Chapecoense de forma alguma", afirmou.