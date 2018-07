Marlon quer que Fluminense aproveite folga para buscar equilíbrio no Brasileirão

O lateral-esquerdo Marlon, do Fluminense, revelou em entrevista coletiva nesta sexta-feira, no CT Pedro Antônio, no Rio, esperar que a equipe aproveite os 10 dias de folga no calendário para encontrar o equilíbrio no Campeonato Brasileiro.

O time tricolor carioca - que terá pela frente o Vitória, em Salvador, no próximo dia 9 (domingo), às 16 horas, no retorno da equipe ao Brasileirão - ocupa a nona posição, com 30 pontos. A equipe é a que mais empatou na competição (9 vezes), tem um bom ataque (31 gols), mas também uma das defesas mais vazadas do certame (29 gols sofridos).

"Acho que temos que aproveitar esses dias de folga para corrigir nossas falhas, mas principalmente para recuperar os jogadores que estão vindo de uma sequência grande de jogos. Até porque o calendário é muito duro, então você tem que aproveitar o máximo possível para recuperar jogadores. Acho que essa folga veio em um momento oportuno, momento onde temos que colocar a cabeça no lugar e ajeitar as coisas para voltar bem no Brasileirão", destacou o lateral-esquerdo.

Marlon também aproveitou o encontro com os jornalistas após o treino para comemorar o aniversário do treinador Abel Braga, que completou 65 anos nesta sexta-feira. "Todo mundo no futebol conhece o Abel. Ele é fantástico. No futebol, é importante ser bem quisto pelo grupo. O principal do Abel é que ele trata todo mundo da mesma maneira. Isso é o que faz a diferença", complementou.

O atacante Peu, que recentemente retornou do Flu Samorin, filial do clube carioca na Europa, também lembrou do aniversário do comandante tricolor em entrevista coletiva. "A gente não fez nada ainda não, mas vamos fazer agora que acabou o treino. Todos irão lá dar um abraço nele. É um cara excepcional. Ele merece tudo de bom", festejou o jogador.

Pelo Fluminense, como treinador Abel Braga foi duas vezes campeão carioca (2005 e 2012) e campeão brasileiro em 2012. Ele ainda conquistou uma Taça Rio, o segundo turno do Estadual (2005) e duas vezes a Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca (2012 e 2017). Já como jogador, foi quatro vezes campeão carioca (1971, 1973, 1975 e 1976), além de duas vezes ter levantado o título da Taça Guanabara (1971 e 1975).