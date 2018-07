Marlon reforça a zaga do Fluminense contra a Ponte Preta nesta quarta-feira O Fluminense terá o desfalque de sua dupla de zaga titular diante da Ponte Preta, nesta quarta-feira, no estádio do Maracanã, no fechamento da oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Mas o técnico Enderson Moreira ganhou um reforço para o setor: o zagueiro Marlon, que estava com a seleção sub-20 que foi vice-campeã mundial, chegou ao Rio na noite de domingo, treinou nesta segunda e deve ser escalado para enfrentar os paulistas.