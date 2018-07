Marlon Santos e Marcos Junior melhoram, mas seguem como dúvidas no Fluminense Pouco mais de 24 horas depois de o Fluminense ser derrotado por 2 a 0 pelo Cruzeiro, no último domingo, no Mineirão, o elenco do time carioca voltou aos treinos na tarde desta segunda, nas Laranjeiras, onde fez o primeiro trabalho tático visando o duelo de quarta, às 22 horas, contra o Palmeiras, no Maracanã, pela semifinal da Copa do Brasil.