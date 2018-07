Marlon Santos e Marcos Junior treinam e podem reforçar o Flu na semifinal

A atividade ocorreu na Escola de Educação Física do Exército (ExEFEx), na Urca, Zona Sul do Rio, e só foi aberta à imprensa nos 15 minutos finais. A assessoria de imprensa do clube, entretanto, revelou que tanto o zagueiro Marlon Santos, recuperado de dores no joelho direito, quanto o atacante Marcos Junior, que tratava uma pubalgia, participaram normalmente do treino. Ambos precisaram ser substituídos no último jogo da equipe.

Também o lateral-direito Wellington Silva e o volante Pierre, desfalques nas últimas rodadas do Brasileirão por problemas na coxa, participaram normalmente da atividade e devem ficar à disposição do treinador para jogar no Maracanã. O lateral Breno Lopes é outro reforço, uma vez que não pegou o Cruzeiro, domingo, pelo Brasileirão, por questões contratuais.

A tendência é que o Fluminense entre em campo com: Diego Cavalieri; Wellington Silva, Gum, Marlon e Breno Lopes; Jean, Cícero; Marcos Junior, Vinícius (Gerson) e Gustavo Scarpa; Fred. Até o fim da tarde desta terça-feira, 23 mil ingressos haviam sido vendidos.