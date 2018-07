Marlone celebra acerto com Cruzeiro e agradece técnico

BELO HORIZONTE - Nova contratação do Cruzeiro, o jovem meia Marlone comemorou o acerto com o clube mineiro e agradeceu a confiança do técnico Marcelo Oliveira desde os tempos que foi lançado profissionalmente no Vasco. Aos 21 anos, o garoto chega para reforçar o elenco cruzeirense na próxima temporada, quando terá pela frente a disputa da Libertadores.

"Em primeiro lugar, queria agradecer ao Cruzeiro por ter apostado em mim. Será uma nova etapa na minha carreira. O Cruzeiro conta com um elenco tão vitorioso e me sinto muito feliz de ter a oportunidade de trabalhar novamente com o Marcelo (Oliveira), que me lançou no time profissional (do Vasco)", disse Marlone, em entrevista à TV Cruzeiro.

Mesmo com o rebaixamento para a segunda divisão, Marlone conseguiu se destacar no time do Vasco durante a disputa do Brasileirão. Assim, atraiu a atenção do Cruzeiro. Mesmo porque, já tinha trabalhado com o técnico cruzeirense ainda no clube carioca.

"Ele já me conhece desde a base do Vasco. Viu um jogo meu, gostou e me lançou no profissional no jogo seguinte", explicou o meia, ao comentar sobre a relação com Marcelo Oliveira. "Junto a isso tem a Libertadores, enfim, a estrutura do clube e o elenco. Isso tudo pesou para eu escolher o Cruzeiro."

Marlone é o segundo reforço que chega para reforçar o elenco que foi campeão brasileiro no Cruzeiro - o outro foi o lateral-esquerdo paraguaio Miguel Samudio, do Libertad. E ele não esconde a expectativa para a disputa da Libertadores no ano que vem.

"Chegar a uma equipe que já está montada, encaixada, com espírito vencedor, é muito bom. Estou muito ansioso e feliz. É um sonho meu, que eu sempre quis. Espero ajudar meus companheiros a conquistar o título da Libertadores de forma coletiva, com cada um fazendo sua parte", avisou Marlone.